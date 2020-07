(Aktualisiert, 19.30 Uhr) Die kommunale Kindertagesstätte „Sonnenstrahl“ in Schwegenheim bleibt auch die ganze nächste Woche geschlossen. Grund ist, dass ein infiziertes Kind die örtliche Grundschule besucht habe. Das hätten neue Ermittlungserkenntnisse ergeben, hieß es von der Kreisverwaltung. Das Kind kommt nach RHEINPFALZ-Informationen aus einer der Schwegenheimer Großfamilien, die mit dem Virus infiziert sind und die eine Verbindung zur Freien Evangeliumschristen-Gemeinde haben.

Als „Vorsichtsmaßnahme“ wurden am Freitag alle zehn Lehrer der Grundschule sowie rund 40 Schüler auf das neuartige Virus getestet, hieß es von der Kreisverwaltung. Da Kinder, die die Kita besuchen, Geschwister hätten, die zuletzt noch in der Grundschule waren, sei ihm das Risiko zu hoch, begründete Schwegenheims Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) die Entscheidung, die Kita noch nicht zu öffnen. Diese habe er am Freitagmittag treffen müssen, damit die Kita-Mitarbeiter die Eltern informieren und diese ihren Arbeitgebern Bescheid sagen konnten. Zu diesem Zeitpunkt lagen zudem noch nicht alle Test-Ergebnisse der Kita-Kinder vor. Erst am Freitagabend konnte die Kreisverwaltung die gute Nachricht verkünden: Alle 484 Corona-Tests, die wegen des Ausbruchs in Schwegenheim gemacht wurden, sind negativ.