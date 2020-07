Dem Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises, das für den Kreis sowie die Städte Speyer, Ludwigshafen und Frankenthal zuständig ist, seien bisher (Stand Mittwoch, 16 Uhr) keine Neuinfektionen bekannt, die direkt mit dem Corona-Ausbruch in Schwegenheim in Verbindung stehen. Das teilte Pressesprecher Tilo Meinke auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt für den Rhein-Pfalz-Kreis zwei und für die Stadt Speyer vier Neuinfektionen (Stand 15 Uhr).

Sollte der Corona-Ausbruch in der Freien Evangeliumschristen-Gemeinde in Schwegenheim in den Rhein-Pfalz-Kreis hineinwirken, kämen die bewährten Verfahren zum Einsatz, sagte Meinke. Er nannte die Einteilung der Kontaktpersonen in Kategorien gemäß den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts, die Kontaktnachverfolgung sowie gegebenenfalls Quarantäne. Dazu werde intensiv mit dem Gesundheitsamt Germersheim kooperiert, um einen steten Informationsfluss zu gewährleisten. „Auch wenn zu treffende Maßnahmen grundsätzlich lokal verfügt werden, sind die bewährten Abläufe auch für solche Ereignisse geeignet, die die Kreisgrenzen überschreiten“, teilte Meinke mit.

Ob es infizierte Angehörige der Glaubensgemeinschaft gibt, die im Rhein-Pfalz-Kreis leben, konnte der Kreissprecher am Mittwoch nicht sagen. Diese Verknüpfung gebe es in den Daten des Gesundheitsamts nicht, sagte Meinke. Die Glaubensgemeinschaft in Schwegenheim hat nach Angaben eines Vertreters rund 300 Mitglieder. Diese kommen nicht nur aus Schwegenheim, sondern auch aus den umliegenden Dörfern, Städten, Landkreisen und über die Landesgrenze hinweg.