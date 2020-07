Dem Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises sind am Freitag, Stand 11 Uhr, 19 Bürger in seinem Zuständigkeitsbereich bekannt, die wegen des Corona-Ausbruchs in Schwegenheim in Quarantäne sind. Die dazugehörigen Testergebnisse seien bisher alle negativ, heißt es von der Kreisverwaltung. Wie Pressesprecher Tilo Meinke auf Anfrage sagte, kämen vier Personen aus Speyer und die restlichen 15 aus dem Rhein-Pfalz-Kreis.

Die aktuellen Neuinfektionen haben nach seinen Angaben keinen Bezug zur Glaubensgemeinschaft. Am Freitag, Stand 12 Uhr, wurde dem Gesundheitsamt in seinem Bezirk lediglich eine Neuinfektion in Speyer bekannt. Zum Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts gehören die Städte Speyer, Ludwigshafen und Frankenthal sowie der Rhein-Pfalz-Kreis.