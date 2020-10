In Neuburg wurden in einer Pflege-Gemeinschaft neun Mitbewohner positiv auf das Coronavirus getestet. Sofort eingeleitete Umfeldtests ergaben nun weitere positive Ergebnisse, die unter anderem eine Pflegerin und auch deren Kind betreffen, schreibt die Kreisverwaltung in einer Mitteilung. Da dieses Kind im Laufe dieser Woche noch die Carl-Benz Gesamtschule in Wörth besucht hat und außerdem in einer Jugendgruppe eines Wörther Fußballverein mittrainierte, wurden die Tests seit Freitag auf diese Bereiche ausgeweitet.

Kreis bereitete sich auf „Orange“ vor

„Die Lage rund um die Vorfälle in der Neuburger Pflege-Gemeinschaft entwickelt sich dynamisch. Das bedeutet, dass sich die Zahl der Positiv-Tests und damit auch die Anzahl der damit zusammenhängenden Nachverfolgungen weiter verändern und erhöhen kann. Unser Gesundheitsamt arbeitet mit Hochdruck an der Aufarbeitung sämtlicher Fälle und hat inzwischen weiträumig Quarantäne-Empfehlungen und –Anordnungen ausgesprochen“, sagt Landrat, Dr. Fritz Brechtel. Die Kreisverwaltung beobachtet den Verlauf der Ereignisse und ist auch auf eine Neueinstufung im Sinne des rheinland-pfälzischen Corona Warn- und Aktionsplans auf die Stufe „Orange“ vorbereitet.

Regeln beachten

Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass es gerade in diesen Tagen und vor dem Hintergrund des Geschehens in Neuburg wichtig ist die Corona-Vorsichtsregeln zu beachten:

•

Einhaltung der AHA-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmasken tragen) •

Einhaltung der Hygienekonzepte in allen Strukturen (KITAS, Gewerbe, Veranstaltungen) •