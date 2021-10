Die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises hat am Mittwoch 25 Corona-Neuinfektionen aus dem Gemüseanbaubetrieb Geil in Harthausen gemeldet. Außerdem informierte sie über zehn weitere Fälle aus dem Kreis, darunter je einer in Otterstadt, Römerberg und Waldsee. Derzeit gelten 911 Kreisbürger als infiziert. Das Landesuntersuchungsamt weist die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis mit 82,7 aus. Für den Kreis Germersheim wird sie mit 72,9 angegeben. Die Kreisverwaltung meldete 17 neue Corona-Fälle gegenüber dem Vortag, darunter zwei in Lingenfeld. Die Behörde weiß von 188 Kreisbürgern, die aktuell positiv auf das Virus getestet sind. Es gilt weiterhin Corona-Warnstufe 1.