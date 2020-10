Im städtischen Alten- und Pflegeheim in der Gartenstadt ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Drei Seniorinnen sowie drei Mitarbeiter wurden positiv auf das Virus getestet. Das Hans-Bardens-Haus ist deshalb am Dienstag vom Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt worden. Besuche sind nicht mehr möglich. Alle 173 Bewohner sind getestet worden. Ein Ergebnis soll am Mittwoch vorliegen. Erst dann ist der Ausmaß der Ausbreitung der Infektionskrankheit klar. Laut Klinikumchef Hans-Friedrich Günther ist am Sonntag bei einer Mitarbeiterin des Heims ein Corona-Test positiv verlaufen. Sie arbeitete in einem der fünf Wohnbereiche. Am Montag wurden daraufhin die 17 Bewohner der Wohngruppe getestet. Ergebnis: Drei Seniorinnen – 88, 91 und 93 Jahre alt – sind mit dem Virus infiziert worden. Die 88-Jährige wurde mit leichten Symptomen ins Klinikum eingeliefert. Den anderen beiden Frauen soll es ganz gut gehen.

Den ausführlichen Artikel finden Sie hier.