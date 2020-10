Nach dem Ausbruch des Coronavirus in einem Pflegeheim im Mannheimer Lindenhof gibt es keine weiteren positiven Fälle unter den Bewohnern. Wie die Altenpflegeheime Mannheim GmbH am Donnerstag mitteilte, ist lediglich ein weiterer Mitarbeiter der Einrichtung positiv auf das Virus getestet worden. Damit sind derzeit zwei Mitarbeiter und insgesamt sieben Bewohner positiv getestet. Ein Heimbewohner war wegen einer anderen Erkrankung in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein obligatorischer Corona-Test schlug bei ihm an – Corona-typische Symptome zeigte er offenbar keine. Lediglich bei einem der sieben positiv getesteten Bewohner sollen Erkältungssymptome festgestellt worden sein.