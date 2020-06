[Aktualisiert 16.05] Nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück hat die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen am Dienstag einen erneuten Lockdown für den Kreis Gütersloh und den Nachbarkreis Warendorf angekündigt. Der Lockdown gelte zunächst für eine Woche, sagte der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet. Bis zum 30. Juni werde man dann mehr Klarheit haben, inwieweit sich das Virus womöglich auch bei Menschen, die nicht bei Tönnies arbeiten, ausgebreitet habe. Es werde ab sofort Kontaktbeschränkungen wie im März geben. In der Öffentlichkeit dürfen sich nur Angehörige eines Haushalts oder zwei Personen aus unterschiedlichen Haushalten zusammen bewegen. Kultureinrichtungen wie Kinos, Museen, Galerien und Co. schließen. Sport in geschlossenen Räumen bleibt untersagt. Auch Grillen und Picknicken in der Öffentlichkeit wird verboten.

Umfassende Tests in Pflegeheimen

Bars und Gaststätten mit Thekenbetrieb müssen schließen, Speisegaststätten dürfen geöffnet bleiben, aber auch hier darf nur zusammen im Familienkreis gegessen werden. Im Kreis Gütersloh werden alle Bewohner von Alten- und Pflegeheimen vorsorglich getestet. Außerdem kann jeder Bürger im Kreis Gütersloh sich freiwillig testen lassen.

Schulen und Kitas waren schon in der vergangenen Woche geschlossen worden. Die Testungen unter den Tönnies-Mitarbeitern, die am Sonntag abgeschlossen wurden, ergaben, dass 1553 Mitarbeiter sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Außerhalb des Fleischwerks gebe es laut Angaben von Laschet 24 Corona-Infizierte im Kreis Gütersloh. Rund 7000 Mitarbeiter stehen mitsamt ihren Familien seit einigen Tagen unter Quarantäne. Die Einhaltung der Quarantäne-Maßnahmen gestaltet sich aber schwierig. Die nordrhein-westfälische Landesregierung habe drei Einsatzhundertschaften der Polizei in den Kreis Gütersloh geschickt, sagte Laschet. Die Polizisten sollten die Quarantäne der Mitarbeiter von Tönnies kontrollieren.

Schwellenwert im benachbarten Kreis überschritten

Nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück ist auch im benachbarten Kreis Warendorf der festgelegte Schwellenwert für Neuinfektionen überschritten worden. Laut Robert-Koch-Institut wurden am Dienstag (Stand Null Uhr) 68,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern für den Kreis Warendorf erfasst.