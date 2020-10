Die Stadt Zweibrücken unterschreitet am Freitag die unterste Warnstufe für Corona-Risikogebiete, das Warnlicht gelb der rheinland-pfälzischen Corona-Ampel ist erloschen. Nach Angaben des maßgeblichen Robert-Koch-Institutes, Stand: Freitag, 0 Uhr, liegt die Fallzahl für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen mit 17,5 unter der ersten Warnschwelle des Landes-Warn-und-Aktionsplans, 20 Fälle pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

Am Mittwoch hatte die Stadt kurz die Marke überschritten. Der Aktionsplan sieht abgestufte Maßnahmen vor. Auf die Warnstufe Gelb (20) folgt bei steigenden Virus-Nachweisen die Gefahrenstufe Orange (35) und die Alarmstufe Rot (50). Unabhängig von der „Ampelschaltung“ bat der Zweibrücker Stadtvorstand am Donnerstag die Bürger, die Hygienemaßnahmen einzuhalten, Abstand zu halten und Masken zu tragen sowie auf Verzichtbares zu verzichten. Rücksichtnahme sei das Gebot der Stunde.