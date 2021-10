Nach längerer Pause soll am Montag, 4. Oktober, 18 Uhr, auf dem Rathausplatz offenbar eine Demonstration stattfinden, die sich dem Titel nach für die „Wahrung der Grundrechte“ einsetzt. Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage bestätigte, hat eine Frankenthalerin die Veranstaltung angemeldet und dafür auch das geforderte Hygienekonzept geliefert. Es handelt sich um dieselbe Organisatorin, die schon im Frühjahr zum Teil im Wochenrhythmus zum Protest gegen Einschränkungen während der Corona-Pandemie aufgerufen hatte. Bei den Demos waren teilweise auch Plakate von Gegnern der Corona-Schutzimpfung aufgetaucht. Zu den von der Stadt gemachten Auflagen für den Termin am Montag zählt unter anderem das Einhalten der Abstandsregel. Angemeldet ist laut Verwaltung auch eine Gegendemonstration des Bündnisses gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Rüdiger Stein, einer der Vertreter des Bündnisses, hatte bei der Sitzung des DGB-Stadtverbands erklärt, dass sich die Demonstrationen mit der Zeit zu einem „Sammelbecken von Querdenkern, Impfgegnern, Reichsbürgern, Klimaleugnern und Verschwörungstheoretikern“ entwickelt hätten. In jüngster Zeit hätten die Veranstalter ihre Aktivitäten ans Bad Dürkheimer Fass verlegt. Stein zufolge seien zum Teil 300 bis 500 Teilnehmer aus dem gesamten Rhein-Neckar-Raum gekommen. In Frankenthal rechne er mit mindestens 250 Demonstranten.