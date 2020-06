Die SPD-Landtagsabgeordnete Astrid Schmitt hatte Kontakt mit einer Person, bei der inzwischen eine Corona-Infektion nachgewiesen worden ist. Deshalb ist die für Donnerstag angesetzte Sitzung am Morgen kurzfristig abgesagt worden. Den Namen ihrer betroffenen Kollegin teilte die SPD-Fraktion am Mittag mit.

Demnach hat Schmitt, die Vizepräsidentin des Landtags ist, am Vorabend Kenntnis davon erlangt, dass sie bei einem dienstlichen Gespräch Kontakt mit einer Person hatte, die später positiv auf Covid-19 getestet wurde. Die Abgeordnete aus der Eifel habe sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben und den Landtagspräsidenten informiert. Am Donnerstagmorgen hat sich die 61-Jährige der Fraktion zufolge einem Corona-Test unterzogen. Das Ergebnis wird frühestens am Abend erwartet. Nach eigenen Angaben geht es Schmitt gut. Die Abgeordneten der SPD-Landtagsfraktion wurden angehalten, sich bis zum Vorliegen des Testergebnisses zuhause aufzuhalten und keine Termine wahrzunehmen, berichtete der Parlamentarische Geschäftsführer Martin Haller weiter.