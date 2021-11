Stand Montag haben sich in der Südwestpfalz seit dem Vortag 74 weitere Corona-Fälle bestätigt. Auch gab es zwei weitere Todesfälle: Eine Frau im Alter zwischen 85 und 90 Jahren und ein Mann im Alter zwischen 65 und 70 Jahren aus Pirmasens starben an einer Corona-Infektion. Beide waren als Bewohner von Einrichtungen vollständig geimpft, so das Gesundheitsamt. Für den Landkreis sowie die Städte Zweibrücken und Pirmasens gilt weiterhin Warnstufe eins. Die neuen Fälle betreffen auch Einrichtungen: Im Kindergarten Zwergenland Wiesbach wurde ein Kind positiv getestet, in der Kindertagesstätte Regenbogen in Mittelbach waren es zwei Kinder. An der Grundschule Mittelbach ist ein Schüler betroffen, an der Grundschule Fischbach eine Schülerin. Auch an der Pirminius-Schule und dem Hugo-Ball-Gymnasium in Pirmasens wurde je eine Person positiv getestet. Die neuen Fälle kommen unter anderem aus Zweibrücken (20), der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (neun) und der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (zwei). Der Impfbus des Landes kommt am Dienstag von 9 bis 17 Uhr ins stillgelegte Impfzentrum am Zweibrücker Busbahnhof.