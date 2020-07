Die Corona-Krise macht auch dem öffentlichen Nahverkehr stark zu schaffen. Bei der Rhein-Neckar-Verkehr-GmbH sind deren Angaben zufolge in den vergangenen Monaten 12.000 Abo-Kündigungen eingegangen. Wie RNV-Geschäftsführer Martin in der Beek sagte, gehe im Sommer die Anzahl der Fahrkarten-Abos zwar ohnehin regelmäßig zurück – doch diese starke Entwicklung liege an Corona.

40 Millionen Euro Verluste

Laut in der Beek hat die RNV durch die Corona-Krise Verluste in Höhe von 40 Millionen Euro gemacht: einerseits durch weniger verkaufte Fahrscheine und mehr gekündigte Abos, aber auch durch aufwendige Maßnahmen zum Infektionsschutz.