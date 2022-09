In der Südpfalz sind seit Mittwoch 185 Neuinfizierte mit Covid-19 gemeldet worden. Nach Angaben der Gesundheitsämter sind es 105 neue Fälle in Landau und an der Weinstraße und 80 Fälle im Kreis Germersheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz: 287,7 in Landau, 344,2 im Kreis SÜW und 359,6 im Kreis Germersheim.