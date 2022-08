Die Gesundheitsämter der Südpfalz melden 146 Neuinfizierte mit Covid-19 seit Montag. Es sind 12 Fälle in Landau, 58 im Kreis Südliche Weinstraße und 76 im Kreis Germersheim. Die Inzidenzen laut Landesuntersuchungsamt: 246,3 in Landau, 232,9 an der Weinstraße und 265,1 an der Rheinschiene.