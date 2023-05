Haben die Gelben Säcke ausgedient?

Die Gelben Säcke reißen leicht und es gibt immer mal wieder Lieferengpässe. Der Landkreis Germersheim denkt darüber nach, sie durch Gelbe Tonnen zu ersetzen. Jetzt werden die Bürger gefragt, was sie wollen.

Ortsbürgermeister will keine Spaltung

Immer mehr Freimersheimer äußern Bedenken gegen die geplante Cornexo-Erweiterung. Das spürt auch Orts und Verbandsbürgermeister Daniel Salm. Das Letzte, was er möchte, ist eine Spaltung der Bevölkerung.

Glückliche Gesichter auf dem Handkeesplatz

Brot mit Butter, weißem Käse und Handkees: Wohl nirgendwo sonst geht diese Köstlichkeit so oft über den Tresen wie im Lustadter Maiblumenwald. Die Gäste kommen zu Tausenden.

Shisha-Bar-Prozess: Zweites Opfer sagt aus

Eine Narbe am Arm erinnert an die Messerstecherei vor einem Jahr: Jetzt sagte das zweite Opfer zu dem Abend in der Shisha-Bar aus.

Sammelsurium an Ideen

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Landau hat ein Strategiepapier vorgelegt, wie die Innenstadt lebendig erhalten werden kann. Es enthält viele Selbstverständlichkeiten, aber auch ein paar gute Ideen gegen das Schwächeln des Einzelhandels. Interessant ist das Thema Enteignung.

Waldbrand-Übung entlang der Grenze

„Es brennt im Bienwald“ – wenn dieses Szenario eintritt, wollen Feuerwehrleute aus Deutschland und Frankreich bestens vorbereitet sein. Drei Stunden lang übten rund 130 Einsatzkräfte für den Ernstfall.

Abverkauf im Dorfladen beginnt

Der Dorfladen Freckenfeld ist Geschichte. Jedenfalls in seiner bisherigen Form. Mitte Mai fällt die endgültige Entscheidung, wie es weitergeht.