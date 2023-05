Der Freimersheimer Gemeinderat hat in Sachen Cornexo-Erweiterung den Weg für eine Bürgerbeteiligung frei gemacht. Das teilt die Verbandsgemeinde-Verwaltung mit. Das Gremium hat dies durch die Rücknahme des Vorentwurfs des Bebauungsplanes bewirkt. Damit können sich Freimersheimer noch vor dem Start des offiziellen Verfahrens mit Ideen und Wünschen einbringen. Das Unternehmen möchte im Zuge seiner Erweiterung Silos errichten, die bis zu 50 Meter hoch sein sollen. Anwohner sind in Sorge, weshalb sie sich zu einer Bürgerinitiative zusammengeschlossen haben. Der Beschluss zeigt laut der Verwaltung, dass über das „Wie“ zur Mühlenerweiterung noch lange nicht entschieden ist. Davon abgesehen, dass Ortschef Daniel Salm (FWG) und weitere Ratsmitglieder im Austausch mit der BI sind. In Kürze soll es ein weiteres Treffen geben, auch eine weitere Einwohnerversammlung zu diesem Thema kündigt Salm an.