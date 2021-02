Das Continental-Werk in Saarbrückens französischer Nachbarstadt Saargemünd hat seit seiner Gründung im Jahr 1964 insgesamt 300 Millionen Fahrzeugreifen produziert. Zu Wochenbeginn wurde das Jubiläum in der Fabrik gefeiert. Das Saargemünder Werk beschäftigt aktuell knapp 1500 Mitarbeiter. Wie die französische Tageszeitung „Le Républicain Lorrain“ meldet, stellt das Unternehmen am Standort Saargemünd im Schnitt 30.000 Autoreifen pro Tag her. Im Krisenjahr 2020 betrug der Jahresausstoß 7,6 Millionen Stück – nach elf Millionen anno 2018 und 9,5 Millionen Reifen im Jahr darauf.