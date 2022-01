[Aktualisiert 12.49] Bei einem Brand am Gebäude der Asklepios-Klinik in Kandel (Kreis Germersheim) in der Nacht von Samstag auf Sonntag sind nach einer Schätzung der Polizei rund 400.000 Euro Schaden entstanden. Verletzte habe es nicht gegeben. Gegen 22.40 Uhr seien Kleidercontainer in Brand geraten. Der dadurch entstandene Rauch sei in das Innere der Klinik geraten. Der Krankenhausbetrieb konnte laut Polizei aufgrund der Sicherheitssysteme im Gebäude aufrechterhalten und der Brand von der Feuerwehr gelöscht werden. Das Feuer habe allerdings Schaden an der Fassade und an verschiedenen Zuleitungen der Klinik verursacht. Wie der Brand entstehen konnte, ist derzeit noch nicht geklärt. Weiterlesen: Warum Schlimmeres verhindert werden konnte