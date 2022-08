Angeklagte im Prozess: Impfaufkleber aus Versehen eingesteckt

Die ehemalige Mitarbeiterin des Impfzentrums Kusel, die im November 2021 mit Impfpassaufklebern an der deutsch-tschechischen Grenze aufgefallen ist, kommt mit einem blauen Auge davon. Das Verfahren wurde gegen Zahlung einer Geldauflage von 1500 Euro eingestellt – überraschend ohne längere Beweisaufnahme. Zum Artikel

Warum Strom so teuer ist Verbraucher und Wirtschaft stöhnen nicht nur aufgrund der Benzin- und Gaspreise. Auch die Stromkosten sind explodiert. Das hat mit einem Preisfindungssystem zu tun, das für Normalzeiten sinnvoll erscheint, für Krisen aber nicht gemacht ist. Zum Artikel

Chemieunfall in Mannheim: Am Mittwoch sollen die Fässer aus dem Container geborgen werden Der Termin für die Bergung der Fässer im Mannheimer Unglückscontainer steht fest. Er wird an diesem Mittwoch geöffnet. Warum giftige Gase aus ihm austraten, ist weitgehend unbekannt. Vielleicht offenbart der Blick in das Innere die Ursache. Wie die Bergung ablaufen soll und was das für Anwohner und Bevölkerung bedeutet. Zum Artikel

Kabinett in Klausur: Jeder kämpft für sich allein Ukraine-Krieg, Inflation, Gasknappheit – nichts davon steht im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung, der im Dezember von SPD, Grünen und FDP besiegelt wurde. Keine andere Regierung musste sich in so kurzer Zeit mit einem ganzen Bündel neuer und sich überlagernder Krisen beschäftigen, für deren Lösung es kein Patentrezept gibt. Die Probleme häufen sich, die Pöbeleien untereinander auch. Ein Überblick über die Themen der Klausur. Zum Artikel 300 Euro brutto für alle Beschäftigten im September Eine Einmalzahlung vom Staat soll helfen, die hohen Energiekosten aufzufangen. Im September kommt das Geld bei den meisten aufs Konto. Doch lange nicht alle bekommen die volle Summe – oder überhaupt etwas ab. Zum Artikel