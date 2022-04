Die Elektrohandelskette Conrad will den Großteil ihrer derzeit elf Filialen schließen. Privatkunden sollen künftig online einkaufen, neue Zweigstellen ausschließlich für Geschäftskunden eröffnet werden. Betroffen von der Schließung ist auch die Filiale in Mannheim. Diese soll nur noch bis Mitte November betrieben werden, teilte eine Sprecherin mit. Zu den weiteren Plänen äußerte sie sich nicht, auch nicht dazu, wie es mit den Mitarbeitern in Mannheim weitergehen könnte.

Verlagerung ins Internet

„Natürlich fällt uns dieser Schritt sehr schwer“, sagte Ralf Bühler, der Vorstandschef von Conrad Electronic. Das Unternehmen sei in Gesprächen, um sozialverträgliche Regelungen zu finden. Grund der Filialschließungen ist laut Mitteilung die zunehmende Verlagerung des Einzelhandels ins Internet. Gleichzeitig sucht das Unternehmen demnach derzeit Standorte für neue Geschäftskunden-Filialen.