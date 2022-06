Das Entschädigungsverfahren um das auf 1605 datierte Gemälde „Waldlandschaft mit Reiherjägern“ des flämisch-niederländischen Malers Gillis van Coninxloo hat einen positiven Abschluss gefunden.

Die Erbengemeinschaft von Professor Dr. Curt Glaser (1879-1943), der das Werk aufgrund der nationalsozialistischen Verfolgungen 1933 verkaufen musste, hat einem Verbleib des Gemäldes beim Historischen Verein der Pfalz und damit im Historischen Museum in Speyer zugestimmt. Die Einigung wurde durch die Unterstützung des rheinland-pfälzischen Kulturministeriums, der Kulturstiftung der Länder und sowie des Freundeskreises der Kulturstiftung der Länder erreicht.

Das in Amsterdam entstandene Gemälde ist eines der Hauptwerke des Malers. Coninxloo lebte mehrere Jahre in Frankenthal, wohin er wie viele andere niederländische Protestanten vor den religiösen Verfolgungen geflohen war.

Freude im Ministerium

Die Ministerin für Familie, Frauen, Kultur und Integration des Landes Rheinland-Pfalz, Katharina Binz, erklärte anlässlich der Präsentation des Gemäldes in Speyer: „Auch wir als Land übernehmen kulturpolitische Verantwortung für die Geschichte. Die Provenienzforschung und die Rückerstattung der von Nationalsozialisten geraubten Kunstwerke an ihre früheren Eigentümerinnen und Eigentümer oder deren Erben betrifft zunehmend auch die Sammlungsgeschichte der Museen in Rheinland-Pfalz. Wiedergutmachen lässt sich das, was in zwölf Jahren an unermesslichem Leid durch den Nationalsozialismus verübt wurde nicht. Jedoch kann eine Gesellschaft diese Jahre aufarbeiten, in dem sie sich der Geschichte stellt und Verantwortung für sie übernimmt.“