Mit einer Frage an eine Suchmaschine fängt es an. Auf einmal ist das E-Mail-Konto gehackt. Der Abi-Jahrgang Informatik des Goethe-Gymnasiums weiß, wie das kommen kann. Experten der TU Darmstadt geben „Nachhilfe“ in Sachen hacken und verraten die Bedeutung der Raucherecke.