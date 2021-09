Bei einer Untersuchung des Trinkwassernetzes in Dernbach und Ramberg seien in geringer Anzahl coliforme Bakterien festgestellt worden, teilt Reiner Paul, Direktor der Verbandsgemeindewerke Annweiler, mit. Daraufhin habe das Gesundheitsamt SÜW am Mittwoch vorsorglich angeordnet, beide Trinkwassernetze zur Desinfektion zu chloren. Damit sei sofort begonnen worden. Flankierend würden Mitarbeiter der Werke die Ortsnetze spülen.

Bürger werden bemerken, dass das Trinkwasser verändert schmeckt und riecht. Die beigemischte Chlormenge sei aber gesundheitlich unbedenklich, betont Paul. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Ursache zu ermitteln und zu beheben.“ Bei Fragen stehen die Werke unter Telefon 06346 3009-20 oder -29 zur Verfügung. Vergangene Woche war bereits eine geringe Belastung mit coliformen Keimen im Trinkwassernetz der Fachklinik Eußerthal festgestellt worden. Dort wird seit Freitag das Wasser gechlort.