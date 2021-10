Der Verbandsgemeinderat Maikammer hatte in seiner Sitzung am 2. September beschlossen, schnellstmöglich CO 2 -Ampeln für alle Lehrräume an den drei Grundschulen in der Verbandsgemeinde anzuschaffen. Die Geräte liegen seit Ende September in den Schulen vor. Eine zu hohe Kohlendioxid-Konzentration in der Raumluft kann zu Müdigkeit und Konzentrationsstörungen führen. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass sich eine erhöhte Zahl an Viren in der Luft ansammelt. Eine CO 2 -Ampel misst die Konzentration des Gases in der Luft und gibt Aufschluss über die Luftqualität. Wird der eingestellte Grenzwert überschritten, signalisiert das Gerät mit einem optischen oder akustischen Signal, dass es Zeit zum Lüften ist. Die Farben Grün, Gelb und Rot entsprechen denen der klassischen Ampel.

Darüber hinaus hat die Verwaltung der Verbandsgemeinde nach eigener Aussage zwischenzeitlich ein Fachingenieurbüro damit beauftragt, eine Machbarkeitsstudie und eine Bedarfsplanung für fest verbaute sogenannte raumlufttechnische Anlagen an den drei Grundschulen zu erstellen. Die Anlagen sollen dort fest installiert werden.