Nach den Beschlüssen von Bund und Ländern zur Eindämmung der Pandemie tritt in Rheinland-Pfalz an diesem Donnerstag eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Der Ausschluss von Zuschauern bei Großveranstaltungen werde dann sofort wirksam sein, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Mittwoch in Mainz. Auch Clubs und Diskotheken sind ab Donnerstag geschlossen. Die Kontaktbeschränkung auf höchstens zehn Menschen auch bei Geimpften und Genesenen mit Ausnahme von Kindern soll hingegen erst ab dem 28. Dezember gelten.