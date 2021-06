Claus Kleber hört Ende des Jahres als Moderator des ZDF-„heute-journal“ auf. Dies teilte das ZDF am Dienstag in Mainz mit. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über das Ausscheiden des 65-Jährigen berichtet. Im September 2020 hatte Bettina Schausten, stellvertretende ZDF-Chefredakteurin und Leiterin der Hauptredaktion Aktuelles, in einem Interview mitgeteilt, dass Kleber auf ihre Bitte hin seinen Vertrag bis Ende 2021 verlängert habe. „Eine weitere Verlängerung stand nicht zur Diskussion“, teilte das ZDF nun mit. Kleber wurde 1955 in Reutlingen geboren. 1992 wurde der Journalist und Jurist ARD-Fernsehkorrespondent im Studio Washington, 1997 wurde er dessen Leiter. Von 2003 bis 2008 leitete und moderierte er das ZDF-„heute-journal“. Seit 2009 trägt er laut ZDF-Angaben als erster Moderator des „heute-journals“ bei der inhaltlichen und konzeptionellen Weiterentwicklung des Nachrichtenmagazins besondere Verantwortung.