Andreas Clauß (52) bleibt als Spezialist für Torhüter beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern fester Bestandteil des Trainerteams um Chefcoach Marco Antwerpen. Der Ex-Profi, zuletzt am Nachwuchsleistungszentrum des FCK tätig, folgt Sven Höh nach, der zum Zweitligisten Hamburger SV gewechselt ist. Höh wiederum folgte auf den im Februar 2020 freigestellten Gerry Ehrmann.

Schon seit 2015 zurück beim FCK

Clauß stand in seiner aktiven Karriere für Waldhof Mannheim, die Kickers Offenbach, Darmstadt 98 und schließlich von 2003 bis 2007 auch für die zweite Mannschaft des FCK zwischen den Pfosten. In Mannheim absolvierte er seine ersten Schritte als Trainer, ehe er zum 1. Juli 2015 ins Nachwuchsleistungszentrum des FCK wechselte. Im Sportpark Rote Teufel fungierte der gebürtige Mannheimer als Co-Trainer von Konrad Fünfstück, Oliver Schäfer, Hans Werner Moser und Alexander Bugera. Mit Schäfer ist er bei den FCK-Profis nun wieder gemeinsam tätig.

Auch in Mals mit von der Partie

Als Co-Trainer war der ehemalige Torwart auch regelmäßig in die Ausbildung der Torhüter des Nachwuchsleistungszentrums eingebunden. Nach dem Abgang von Höh, mit dem Clauß selbst in den letzten Jahren zusammenarbeitete, übernahm er dessen Position im Trainerteam der Profimannschaft. Diese wird er auch in der kommenden Saison beibehalten und unter anderem im bevorstehenden Trainingslager in Mals mit von der Partie sein.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, nach insgesamt zehn Jahren beim FCK einen neuen Schritt zu machen. Die Arbeit mit dem Trainerteam und der Mannschaft durfte ich ja bereits kennenlernen und ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam erfolgreich arbeiten werden“, sagt Clauß.