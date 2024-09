„Ich nehme den Preis an!“, scherzte Christoph Maria Herbst bei der Verleihung des Preises für Schauspielkunst des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen an ihn. „Ich fühle mich sehr geehrt, ich habe in dieser wunderbaren Rede vieles, vieles über mich erfahren, was ich noch gar nicht wusste. Aber es stimmt ja alles“, sagte er über die Laudatio von Festivalchef Michael Kötz. „Es ist eine große Freude.“ Auch werde der Preis sowie die Blumen „einen Ehrenplatz in unserer Wohnung finden“, sagte er mit Verweis auf seine mit auf die Parkinsel angereiste Ehefrau.

Kötz beschrieb Herbst als „unverzeihlich und unvermeidbar komischen, großartigen, und auf seine Art wahrhaft einzigartigen“ Schauspieler, der voller Leidenschaft spiele, „konzentriert und dennoch vollkommen lässig“.