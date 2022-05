Die Europaabgeordnete Christine Schneider (49) aus Edenkoben in der Südpfalz soll neue Vorsitzende der CDU Rheinhessen-Pfalz werden. Der Vorstand des Bezirksverbandes hat sie nach RHEINPFALZ-Informationen am Montagabend nominiert. Ihre Wahl ist beim Bezirksparteitag am 14. Mai vorgesehen. Schneider folgt Christian Baldauf (54), der im März zum Landesvorsitzenden der CDU Rheinland-Pfalz gewählt wurde. Bereits vor seiner Wahl hatte Baldauf angekündigt, den Bezirksvorsitz aufgeben zu wollen. Er ist zugleich Fraktionsvorsitzender der CDU im rheinland-pfälzischen Landtag. Schneider ist seit 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments. Zuvor gehörte die Südpfälzerin dem rheinland-pfälzischen Landtag von 1996 bis 2019 an. Ihre Themen sind Landwirtschaft und Weinbau, Umwelt und Lebensmittelsicherheit. Außerdem ist sie Mitglied im Frauen- und Gleichstellungsausschuss des Parlaments.