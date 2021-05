Sieg für Speerwerferin Christin Hussong am Mittwochabend beim Meeting in Ostrava: Die 27-jährige Europameisterin vom LAZ Zweibrücken schaffte in Tschechien mit 66,56 Metern den weitesten Wurf. Auch Johannes Vetter siegt, er kam bei den Männern auf 94,20 Meter. Beide gelten als heiße Medaillenkandidaten für die Olympischen Spiele in Tokio.