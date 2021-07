Europameisterin Christin Hussong (LAZ Zweibrücken) hat am Donnerstagabend die Speerwurf-Konkurrenz beim Diamond League Meeting der Leichtathleten in Oslo gewonnen. Sie profitierte auch vom Modus „Final Three“, der praktiziert wurde. Die drei Werferinnen, die nach fünf Würfen vorne lagen, bekamen einen weiteren Versuch, der allein über die Platzierungen entschied. Die Herschbergerin hielt dem Druck im Finale am besten stand. Ihr entscheidender Wurf: 60,95 Meter. Zweite wurde Maria Andrejczyk aus Polen (60,35 m) vor Kelsey-Lee Barber (Australien/59,30 m).

Den weitesten Versuch schafft Andrejczyk

Zuvor warf die Polin mit 62,67 m fünf Zentimeter weiter als Hussong mit ihrem besten Versuch, die Pfälzerin schaffte 62,62 m. Im Finale aber entschied Hussong den Wettbewerb zu ihren Gunsten.