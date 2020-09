Christian Werth spielt auch in der kommenden Saison 2020/21 für Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken, die Nummer 90 der „Hornets“ geht damit in seine dritte Saison für den Westpfälzer Klub. Werth war 2018 aus Mannheim nach Zweibrücken gekommen und verpasste seitdem keine einzige Partie. In 49 Spielen erzielte er 52 Scorerpunkte (24 Tore/28 Vorlagen). Werth fiel die Entscheidung leicht: „Ich fühle mich hier total wohl. Fans und Mannschaft sind echt klasse. Auch in Corona-Zeiten stehe ich zu den ,Hornets’ und spiele gerne weiter in Zweibrücken.“