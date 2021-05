Christian Lindner wurde am Freitag mit 93 Prozent der Delegiertenstimmen bei einem digitalen Parteitag im Amt des FDP-Bundesvorsitzenden bestätigt. Es ist das beste Ergebnis, das der FDP-Chef bisher bekommen hat. Bei der letzten Wahl im April 2019 erhielt Lindner 86,6 Prozent.

Der 42-Jährige ist seit 2013 Parteichef der Liberalen. In seiner Rede sagte Lindner, die FDP habe Chancen auf ein gutes zweistelliges Ergebnis bei der Bundestagswahl und eine anschließende Regierungsbeteiligung. Lindner warb für die Ziele der FDP, zu denen Steuerentlastungen in mehreren Bereichen, Bürokratie-Abbau, weniger Staat und mehr Eigenverantwortung zählen. Lindner kritisierte Subventionen und Verbote in der Klimapolitik. „Im Ergebnis sind wir jetzt in der Klima-, auch in der Energiepolitik planwirtschaftlich verkantet und technologisch festgefahren“, sagte er. Auf dem Parteitag soll unter anderem Generalsekretär Volker Wissing im Amt bestätigt werden. Am Samstag beschließen die Delegierten das FDP-Programm für die Bundestagswahl.