Christian Firmbach (55) wird neuer Intendant am Badischen Staatstheater in Karlsruhe. Der jetzige Generalintendant des Oldenburgischen Staatstheaters soll am 1. September 2024 die Intendanz des Karlsruher Hauses übernehmen. Dafür votierte der Verwaltungsrat einstimmig, wie Kunstministerin Theresia Bauer (Grüne) und Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) am Donnerstag mitteilten.

Firmbach habe durch Kommunikationsvermögen, Leitungskompetenz, Musiktheaterexpertise und Erfahrung mit Sanierungsvorhaben überzeugt, sagte die Ministerin, die zugleich Verwaltungsratsvorsitzende ist. Frank Mentrup zeigte sich überzeugt, dass Firmbach den begonnenen Reformprozess am Haus fortführen werde und hofft auf ein Theater mit großer Breitenwirkung.

Die Neubesetzung markiert den Schlusspunkt einer längeren Leitungskrise am Badischen Staatstheater. Der frühere Generalintendant Peter Spuhler war wegen seiner Personalführung und seines autoritären Führungsstils im Sommer 2020 in heftige Kritik geraten und musste das Haus im vergangenen Jahr vorzeitig verlassen. Seitdem leitet Ulrich Peters das Haus übergangsweise mit der künstlerischen Betriebsdirektorin Uta-Christine Deppermann und dem Geschäftsführenden Direktor Johannes Graf-Hauber.

Ziel: Demokratischer werden

Firmbach reizt es nach eigenen Angaben, das demokratische Theaterleitungsmodell der Dreierspitze zu erproben und weiterzudenken. In Oldenburg hat er auf verschiedene Kooperationen gesetzt, ein internationales Ensemble aufgebaut und sich für ein junges Publikum eingesetzt. Der verheiratete Vater von vier Kindern ist am 29. April 1967 in Kassel geboren und ausgebildeter Sänger.