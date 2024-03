Frühestens in der zweiten Jahreshälfte wird in Frankenthal der Prozess gegen einen Mann aus dem Leiningerland fortgesetzt, der eine Frau mehrfach mit Chloroform betäubt und dann vergewaltigt haben soll. Das hat die Justiz am zweiten und damit vorerst letzten Verhandlungstag im Verfahren gegen den Mittdreißiger entschieden. Zuvor hatte er berichtet, dass er schon im Teenager-Alter mit dem Alkohol- und Drogenkonsum begonnen hatte. 2019 drückte die Polizei beim ihm zur Rauschgift-Razzia an. Dabei entdeckten die Ermittler mehrere Video-Dateien. Die Filme sind an verschiedenen Tagen entstanden, zeigen den Angeklagten beim Sex mit einer reglosen Frau. Sie ist mittlerweile identifiziert und hätte nun auch im Prozess aussagen sollen, mit ihrem kleinen Sohn wartete sie bereits vor dem Gerichtssaal.

Warum die Justiz die Frau wieder fortschickte und erst in ein paar Monate weiterverhandeln will, steht im ausführlichen Bericht.