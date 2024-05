Die Welt ordnet sich machtpolitisch derzeit neu. Insbesondere China, Russland und Indien streben gewichtigere Rollen für sich an. Ob es dazu kommt, liegt nicht zuletzt an der Entwicklung und Zusammensetzung der heimischen Bevölkerung. Demographie kann daher auch etwas über geopolitische Prozesse und damit einhergehende Machtverschiebungen verraten. So kämpft Russlands Staatspräsident Wladimir Putin seit beinahe zwei Jahrzehnten mit Kampagnen gegen den drastischen Bevölkerungsrückgang im größten Land der Erde an. China hat seine Ein-Kind-Politik abgeschafft – und kämpft jetzt mit den Folgen. Und Indien?

