Es ist Super-Bowl-Sunday, liebe Football-Freunde. Im NFL-Endspiel stehen sich in der Nacht zu Montag die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles in Glendale, Arizona gegenüber. Auch in der Pfalz machen viele Fans die Nacht zum Tage – im Neustadter Cineplex-Kino gibt es beispielsweise eine große Party.

Es sind die beiden besten Mannschaften der Saison die um 0.30 Uhr spielen, könnte also ein echter Kracher werden. Warten wir es ab. In jedem Fall wird es ein Super Bowl der Premieren. Zum ersten Mal tritt ein Brüderpaar gegeneinander an – und zum ersten Mal stehen zwei afroamerikanischer Quarterbacks im Super Bowl.

DIE RHEINPFALZ ist in Phoenix dabei und berichtet im Liveblog – über das Spiel und alles, was vorher passiert. Es wird ein Fest.