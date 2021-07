Branchenvertreter reagierten am Mittwoch unterschiedlich auf die Forderungen der EU-Kommission zum Klimaschutz. Befürchtungen vor Überforderung im internationalen Wettbewerb treibt viele von ihnen um. Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) sieht im EU-Klimaschutzpaket eine „gewaltige Herausforderung“ für Unternehmen in Europa. Das mit dem Paket „Fit for 55“ angestrebte Ambitionsniveau von minus 55 Prozent Treibhausgasen in nur neun Jahren sei weltweit einzigartig und berge aus genau diesem Grund eine Reihe von Risiken, die noch nicht ausreichend abgewogen seien, sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup.

