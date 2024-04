Durch eine chemische Reaktion im Gebäude einer Reinigungsfirma sind in Ladenburg im Rhein-Neckar-Kreis sieben Menschen verletzt worden. Zwei der Betroffenen verletzten sich schwer, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei dem Unfall am späten Sonntagabend war es in der Firma, die Reinigungs- und Desinfektionsmittel herstellt, aus noch unbekannten Gründen zu einer chemischen Reaktion mehrerer Stoffe gekommen.

Sowohl Feuerwehr als auch Rettungsdienst und Polizei rückten mit einer großen Anzahl von Einsatzkräften an, wie die Polizei mitteilte. Die Verletzten wurden demnach in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Bevölkerung sei durch die chemische Reaktion nicht gefährdet.