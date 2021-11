Die BASF hat mit dem dänischen Versorger Ørsted (vormals: Dong) einen Festpreis-Stromliefervertrag über 25 Jahre geschlossen. Er umfasst 186 von 900 Megawatt des Windparks Borkum Riffgrund 3, der ohne öffentliche Förderung errichtet werde. Das teilten beide Unternehmen am Donnerstag mit. Die Tranche, die sich die BASF gesichert hat, war offenbar noch verfügbar. Welchen Preis das Unternehmen für die Kilowattstunde (kWh) Strom an Ørsted zahlt, wollte ein Sprecher auf Anfrage nicht beantworten. Die BASF nannte in der Vergangenheit wiederholt eine Spanne von 4 bis 5 Cent/kWh als Preis, der eine wettbewerbsfähige Produktion ermögliche. BASF und Ørsted wollen über die Vereinbarung hinaus gemeinsame Ökostromprojekte prüfen. Die BASF investiert auch selbst in Windkraft-Projekte: Zur Versorgung vor allem des Verbundstandorts Antwerpen in Belgien mit Ökostrom hat sich das Unternehmen an einem 1,5-Gigawatt-Windpark des Versorgers Vattenfall vor der holländischen Küste beteiligt. Investition der BASF: 1,6 Milliarden Euro. Zusammen mit dem Energieversorger RWE plant der Chemieriese einen eigenen Zwei-Gigawatt-Offshore-Windpark: Ab 2030 soll er den Standort Ludwigshafen mit grünem Strom versorgen und mit CO 2 -freiem Wasserstoff beliefern.

