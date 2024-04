Der Chemiekonzern BASF übernimmt 49 Prozent der Anteile an zwei neuen Offshore-Windparks in der Nordsee. Das ist mit dem schwedischen Stromerzeuger Vattenfall jetzt vertraglich vereinbart worden, informierten beide Unternehmen.

Die BASF will den Strom aus den Windparks für ihre Produktionsstandorte in Europa, darunter das Stammwerk in Ludwigshafen, nutzen. Vattenfall plant, die Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen zu erhöhen und damit deutsche Kunden zu beliefern. Bereits Ende vergangenen Jahres hatten die Verhandlungen über das gemeinsame Vorhaben begonnen.

Die Windparks Nordlicht 1 und 2 sind für die BASF das zweite Projekt dieser Art. Bereits seit 2021 gibt es eine Kooperation mit Vattenfall im niederländischen Teil der Nordsee. Hollandse Kust Zuid liegt 18 bis 36 Kilometer vor der Küste. Die 139 Turbinen machen ihn zu einem der größten Offshore-Windparks der Welt. BASF zahlte eigenen damaligen Angaben zufolge dafür einen Preis von 300 Millionen Euro für den Kauf und beteiligte sich mit 1,6 Milliarden Euro am Bau. Für das neue Projekt wurde keine Kaufsumme genannt.

Die zwei neuen Standorte sollen 85 Kilometer nördlich der Insel Borkum entstehen. Zuständig für den Bau ist Vattenfall – für den Stromerzeuger ist es das bisher größte Windpark-Projekt. Pro Jahr soll die Stromproduktion insgesamt bei sechs Terawattstunden liegen. Das entspricht etwa dem Stromverbrauch von 1,6 Millionen deutschen Haushalten.

Der Baubeginn soll 2026 sein. Geplant ist, dass beide Anlagen 2028 in Betrieb gehen.