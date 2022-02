Die Gewerkschaft IG BCE geht mit der Forderung von Lohnsteigerungen über der Inflationsrate in die Tarifverhandlungen für die rund 580.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmabranche. 2021 waren die Verbraucherpreise in der Bundesrepublik im Schnitt um 3,1 Prozent geklettert. 2022 hält die Bundesbank über 4 Prozent für möglich. Eine konkrete Zahl nannte die Chemiegewerkschaft laut dem Beschluss ihrer Bundestarifkommission am Dienstag nicht. Es sei allerdings unabhängig davon „außer Frage, dass am Ende bei Entgelten und Ausbildungsvergütungen ein Plus oberhalb der Teuerungsrate stehen muss“. Die Kaufkraft der Beschäftigten solle gestärkt, mögliche Reallohn-Einbußen müssten vermieden werden. Die Gespräche laufen am 2. März zunächst regional in Hessen an. Der bundesweite Auftakt ist am 21. März in Hannover geplant.