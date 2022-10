Bei den Tarifverhandlungen für die 580.000 Beschäftigten der chemischen Industrie in Wiesbaden hat sich am frühen Montagabend noch keine Entscheidung abgezeichnet. Aus Arbeitgeberkreisen hieß es, es sei über Themen wie Einmalzahlung, prozentuale Entgelterhöhungen und die mögliche Laufzeit eines Tarifabschlusses gesprochen worden. Am Abend sollen die Verhandlungen demnach weitergehen. Am Dienstag Vormittag werde sich wohl zeigen, ob in Wiesbaden eine Einigung möglich sei oder nicht. Auf Gewerkschaftsseite war zu hören, es stehe „eine lange Nacht“ bevor.

Die im Frühjahr unterbrochenen Verhandlungen zwischen der IG BCE und dem Arbeitgeberverband BAVC wurden am Sonntag wieder aufgenommen. Beide Seiten hatten sich darauf verständigt, die Gespräche bis Dienstag fortzuführen. Die dreitägige Dauer der Verhandlungen ist als Zeichen zu werten, dass die Beteiligten gewillt sind, dieses Mal ein Ergebnis zu erzielen. Denkbar ist ein Abschluss, der neben einer dauerhaften prozentualen Erhöhung der Einkommen, auf die die IG BCE dringt, auch eine Einmalzahlung vorsieht.