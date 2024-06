Rund 5000 BASF-Mitarbeiter haben sich am Mittwochmittag zu einer Kundgebung vor dem Ludwigshafener Stammwerk versammelt. Zu der Kundgebung hatte die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) aufgerufen, um vor der dritten bundesweiten Chemie-Tarifrunde Druck auf die Arbeitgeberseite auszuüben. „Die Arbeitgeber haben bisher kein konkretes Angebot gemacht“, sagte IGBCE-Tarifvorstand und Verhandlungsführer Oliver Heinrich. Einige Punkte seien in den bisherigen Verhandlungsrunden weitgehend geklärt worden. Mit der wichtigsten Forderung, der Erhöhung der Löhne um 7 Prozent, tue sich die Arbeitgeberseite aber schwer. Auch der dritte Punkt, die Besserstellung der Gewerkschaftsmitglieder, stoße auf Widerstand. Am 26. und 27. Juni gehen die Verhandlungen in Bad Breisig bei Bonn in die dritte Runde. Diese wird die letzte Chance sein, innerhalb der Friedenspflicht zu einem Tarifabschluss zu kommen. Die Friedenspflicht endet am 30. Juni; sollte es bis dahin keine Einigung geben, wären Streiks möglich. Deutschlandweit waren laut IGBCE am Dienstag und Mittwoch rund 50.000 Beschäftigte der Chemiebranche auf die Straße gegangen.