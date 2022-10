Unter schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gehen die Tarifgespräche in der deutschen Chemie- und Pharmabranche weiter. Die Gewerkschaft IG BCE und der Arbeitgeberverband BAVC wollen ihre Verhandlungen am Sonntag in Wiesbaden fortsetzen. Die Chancen auf eine Einigung sind gut. Wenn Tarifverhandlungen – wie in diesem Fall – auf drei Tage ausgedehnt werden, ist das ein untrügliches Zeichen dafür, dass beide Seiten eine Entscheidung, sprich einen Abschluss anstreben.

Hier geht es zu einem ausführlichen Artikel über die anstehenden Tarifverhandlungen, die auch für die BASF und ihre Mitarbeiter wichtig sind.