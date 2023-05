In der chemischen Industrie werden in den kommenden Jahren kaufmännische und Labor-Berufe weniger nachgefragt werden. Verstärkt gesucht werden hingegen Fachkräfte in den Bereichen IT und Nachhaltigkeit. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die der Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) am Freitag präsentierte. Demnach werden in der Chemie bis 2030 alleine im IT-Bereich bis zu 9000 zusätzliche Fachkräfte benötigt.

