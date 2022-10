Der in der vergangenen Woche erzielte Tarifabschluss in der Chemieindustrie ist aus Sicht der IG Metall keine „Blaupause“ für eine Einigung in der Metall- und Elektroindustrie. Für die Gewerkschaft stehe „eine tabellenwirksame, sprich dauerhafte Erhöhung der Entgelte ganz klar im Vordergrund“, sagte der Leiter des für Rheinland-Pfalz zuständigen Bezirks Mitte, Jörg Köhlinger, der RHEINPFALZ.

In der Chemie wurden ein zweistufige Lohnerhöhung von insgesamt 6,5 Prozent sowie eine Sonderzahlung in Höhe von 3000 Euro, für die keine Steuern und Sozialabgaben fällig werden, vereinbart. Die IG Metall fordert Einkommenssteigerungen von acht Prozent.

An diesem Donnerstag findet die dritte Verhandlungsrunde im Bezirk Mitte statt. Köhlinger sagte, die Arbeitgeber müssten endlich ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen. „Ansonsten werden wir zu Warnstreiks aufrufen. Dann kann es auch wieder 24-Stunden-Warnstreiks geben, und zwar in mehr Betrieben als noch 2018.“

Lesen Sie hier das vollständige Interview