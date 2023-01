Um Fachpersonal zu gewinnen, müssen Arbeitgeber – insbesondere im Gesundheitswesen – Bewerber heute von sich überzeugen. Dazu gehört auch, mehr zu bieten als die Konkurrenz, etwa eine Wohnung oder einen Kita-Platz. Wie die Stadtklinik Frankenthal hier besser werden will, zeigt der Bericht.

Für Kinder und Jugendliche gibt es in Deutschland eine Schulpflicht, für Mütter und Väter jedoch nicht. Ob sie sich an Elternabenden beteiligen, das steht ihnen frei. Wie eine Ludwigshafener Gesamtschule wieder mit mehr Eltern ins Gespräch kommen will und warum es dafür sogar Geld von der Europäischen Union gibt, lesen Sie hier.

Sanierungen von Flussdämmen bergen nicht selten eine gewisse Brisanz. Das war vor Jahren in Ludwigshafen so, und das erleben jetzt die Planer auf der anderen Rheinseite in Mannheim. Die Stadt stärkt den Bürgern den Rücken. Alles zu dem Thema erfahren Sie hier.

Ein ADAC-Test klagt üble hygienische Zustände am Autobahnrastplatz Spitzenrheinhof bei Speyer an. An dem viel befahrenen Abschnitt der A61, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Naherholungsgebiet Binsfeld, sieht die Polizei allerdings keinen Kriminalitätsschwerpunkt. Was dort in den vergangenen Jahren aktenkundig wurde, lesen Sie hier.

Der Verein Tierschutz Maxdorf hat Alarm geschlagen. Mit Erfolg. Die Verbandsgemeinde Maxdorf hat seit Kurzem eine Katzenschutzverordnung. Damit alleine sind die Probleme der Tierschützer aber noch nicht gelöst. Mehr erfahren Sie hier.