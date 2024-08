Ein Mann hat am Mittwochmorgen mit dem Einsatz eines Feuerlöschers für Chaos in einer Bäckerei in Neustadt gesorgt. Übereinstimmend berichten die Angestellten der Bäckerei in der Oberen Hauptstraße und die Polizei, dass gegen 6.40 Uhr drei Männer mittleren Alters in die Filiale kamen. Laut einer Angestellten waren die Männer offensichtlich alkoholisiert und bestellten belegte Brötchen.

Während die Fachverkäuferin die Bestellung zusammenstellte, habe der Mann davon gesprochen, dass es brenne. Es handelte sich aber lediglich um einen Topf gekochter Eier, der dampfte. Die Verkäuferin sagte im Gespräch mit der RHEINPFALZ, sie habe den Mann mehrfach darauf hingewiesen, dass es nicht brannte, und sogar den Topf angehoben, um ihm zu zeigen, dass es sich lediglich um ungefährlichen Dampf handelte.

Dennoch habe der Mann nach dem Feuerlöscher im Verkaufsraum gegriffen und habe damit quer durch die Luft gesprüht, sodass die Wärmetheke, Lebensmittel und Geräte sowie auch das Verkaufspersonal mit dem Löschschaum beschmutzt wurden. Die Männer hätten dabei gelacht, so die Angestellten, die am Mittwochmittag immer noch geschockt von der Situation berichten. Das Lachen sei ihnen aber vergangen, als die Männer von der Videoüberwachung in der Bäckerei erfuhren. Die Polizei wurde gerufen.

Den Beamten erklärte der Mann, es habe sich um ein Versehen gehandelt, er habe die Gefahr falsch eingeschätzt. Nun wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Der Bestandsschaden liegt nach Polizeiangaben bei 1500 Euro. Nach drei Stunden aufwendiger Reinigungsarbeiten konnte die Filiale wieder regulär ihr Sortiment anbieten.